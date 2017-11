Ticket wurde nicht bezahlt

Eine 51-Jährige erstattete am Montag Strafanzeige, weil sie ein Ticket für die "Video-Days" in Köln verkauft hatte und der Käufer den vereinbarten Preis von 40 Euro nicht bezahlte. Über Instagram und WhatsApp hatte sie Kontakt zu dem Käufer und das Ticket im August nach Lünen in Nordrhein-Westfalen geschickt. Entgegen der Vereinbarung hat der Käufer das Ticket jedoch nicht bezahlt. pol