THW Kulmbach hat einen neuen Chef

Wetterkapriolen, Verwundbarkeit von Infrastrukturen, zunehmende Gewalttätigkeit bei menschlichen Konflikten, Terror - diskutierte man in den 90er Jahren noch darüber, ob es einen Zivilschutz überhaupt noch brauche, befinden sich Organisationen wie das Technische Hilfswerk (THW) heutzutage im Umbruch, um sich an neue Gegebenheiten anzupassen. Gut, wenn man ein schlagkräftiges und reaktionsfähiges Team wie die THW-Ortsgruppe Kulmbach hat, eine der besten in ganz Bayern, wie Fritz-Helge Voß, Landesbeauftragter für Bayern, am Dienstagabend feststellte.

Er war ins Kulmbacher Landratsamt gekommen, um den bisherigen Ortsbeauftragten Norbert Groß aus seinem Amt zu entlassen und dessen Nachfolger Christian Reinlein feierlich in sein neues Amt einzuführen. "Nach 21 Jahren an der Spitze der THW-Ortsgruppe ist es mehr als verständlich, dass Norbert Groß seine Prioritäten künftig auf Familie und Beruf setzen will", sagte er.

Als einen fast schon historischen Moment bezeichnete Landrat Klaus Peter Söllner die Feierlichkeiten und lobte das bisherige, wunderbare Miteinander der verschiedenen Organisationen und der Kulmbacher Kommunalpolitik. "Wir dürfen hier zu Recht auf unser Kulmbacher Modell stolz sein, es ist nicht selbstverständlich, dass alle so gut zusammenarbeiten wie wir hier im Landkreis Kulmbach." Norbert Groß bezeichnete er als ein Urgestein des THW. In der Tat ist der 54-Jährige seit 1981 im aktiven Dienst. 1990 wurde er zum Zugführer ernannt und seit 1996 leitete er die Ortsgruppe.

"Wir sind froh, dass es Menschen wie euch gibt, die da sind, wenn man sie braucht", sagte der Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm und würdigte das Engagement in der Jugendarbeit, insbesondere durch Norbert Groß. "Jeder Euro, den wir hier investieren, trägt dazu bei, dass unsere Gesellschaft besser wird."

Als Ersatzdienstleistender war Norbert Groß im Alter von 17 Jahren zum THW gekommen. Er wollte in einer Organisation Menschen helfen, und als "THWler fühlt man sich schon auch ein bisschen als etwas Besonderes", sagte der Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande aus Kasendorf. Wichtig war ihm immer, nicht gegeneinander zu arbeiten und etwas zu bewegen

Ähnlich sieht es sein Nachfolger Christian Reinlein, der ebenfalls seine ehrenamtliche Laufbahn beim THW als Ersatzdienstleistender begann. 2002 stieß der heute 34-Jährige nach seiner Ausbildung zur Ortsgruppe. In seiner neuen Position will er vor allem die notwendigen Umstrukturierungsmaßnahmen beim THW begleiten, denn seit seinem Beitritt habe sich viel verändert. Auch freut er sich schon auf die neue Universität in Kulmbach, denn "wir wollen viele neue Helfer fürs THW begeistern".

Norbert Groß wird ihn dabei auch nicht ganz alleine lassen. Die Ehrenplakette des THW für besondere Verdienste, die er am Dienstag überreicht bekam, ist eine verdiente Anerkennung für einen Mann, der sich über Jahrzehnte in den Dienst für die Gesellschaft gestellt hat.