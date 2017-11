Thurnauer Schützen gelingt der fünfte Sieg

1375 Ringe gegen die ZSG Goldkronach reichten der SG Thurnau, um den fünften Sieg in der Luftpistolen-Gauoberliga zu holen. Das Nachbarschaftsduell gewann die SG Kulmbach-Ziegelhütten gegen die Gilde Kulmbach.

In der Gauliga Ost setzte die SG Untersteinach/Kulmbach gegen die SG Stadtsteinach ihren Siegeszug fort.

Bester Einzelschütze dieser Runde war mit 369 Ringen Markus Hühnlein (Gilde Kulmbach) vor Marco Schwarz (Bad Berneck/360) und Udo Pausch (Thurnau/358).



Luftpistole-Gauoberliga

SG Thurnau -

ZSG Goldkronach 1375:1317

Die Thurnauer Udo Pausch (358), Michael Böhner (334), Fabian Pausch (343) und Jürgen Kleinwächter (340) waren für den Aufsteiger mit Mandy Schliwa (350), Robert Fischer (335), Herbert Domey (315) und Stefan Netsch (317) eine Nummer zu groß.



Gilde Kulmbach -

SG Kulmb.-Zieg. 1379:1391

Nach Patric Waldmann (355) und Markus Hühnlein (369) gegen Alfred Hofmann (344) und Peter Roder (345) sah es noch nach einem Gilde-Sieg aus, doch Wolfgang Müller (318) und Hans-Harald Grüner (337) konnten den Vorsprung gegen Georg Herold (352) und Thomas Müller (350) nicht verteidigen.



Luftpistole- Gauliga Ost

SG Untersteinach/Ku. -

SG Stadtsteinach 1034:940

Robert Hoderlein 333, Florian Eichner 347, Mark Trapper 354 - Uwe Mai 307, Rüdiger Engelbrecht 319, Alexander Bauer 314.

In der Gauoberliga der Luftgewehr-Schützen setzte es für die SG Kulmbach-Kauernburg eine klare Niederlage gegen Tabellenführer SV Nankendorf. Die Niederlage der SG Wirsberg gegen die SG Bad Berneck II fiel knapp aus. Die SG Thurnau und die Reserve der Alten Treuen Neudrossenfeld blieben ebenfalls sieglos.

In der Gauliga West setzte sich die SG Thurnau II gegen die eigene dritte Mannschaft durch. AT Neudrossenfeld III wartet auf den ersten Sieg. Beste Einzelschützin mit 386 Ringen war Susanne Müller (Nankendorf) vor Stefan Tanner (UT Bayreuth/385) und Sonja Baderschneider (Neubau/384).



Luftgewehr-Gauoberliga

SG Thurnau -

FSV Schnabelw. II 1478:1486

Die Thurnauer Dominic Kirschner (365), Gernot Höhn (376) und Roland Reitberger (369) mussten gegen Tobias Inzelsberger (369), Elena Hemm (378) und Claudia Pscheidl (371) acht Ringe abgeben. Lisa Sollik (368) konnte dem Match gegen Laura Hagen (368) keine Wende mehr geben.

Alte Treue Neudrossenfeld II -

SV Tell Löhlitz II 1483:1507

Die AT-Schützen Anja Lochmüller (363), Vanessa Lochmüller (373) und Daniela Birkel (367) gerieten gegen Andreas Graf (376), Christoph Maier (383) und Juliana Maier (374) mit 30 Ringen in Rückstand. Christopher Weigels (380) Sieg gegen Julia Spessert (374) war nicht mehr spielentscheidend.

SG Wirsberg -

SG Bad Berneck II 1501:1502

Zum Auftakt siegte Christian Hohenberger (380) gegen Peter Baldauf (368), doch Jürgen Hohenberger (371) und David Hübner (367) mussten gegen Ina Götz (376) und Mike Kretz (380) Niederlagen hinnehmen. Mario Mösch (383) konnte die Gesamtniederlage gegen Patrick Bauer (378) nicht verhindern.



SV Nankendorf -

SG Ku.-Kauernb. 1524:1492

Der Heimsieg des SV geriet mit ausgezeichneten Ergebnissen von Stefan Neubig (380), Susanne Müller (386), Cornelia Pleithner (382) und Werner Schwarz (376) gegen Marcel Hocquel (367), Michael Winkler (382), Stefan Winkler (375) und Harry Bauer (368) nie in Gefahr.



Luftgewehr-Gauliga West

SG Thurnau II -

SG Thurnau III 1452:1431

Michael Frankenberger (361), Robert Ermisch (355), Alexander Arnold (366), Thorsten Hirschmann (370) - Mikail Hartan (364), Yannis Förstel (321), Reiner Aepfelbach (366), Dominic Kirschner (380).



AT Neudrossenfeld III -

SG UT Bayreuth 1406:1424

Katja Linz (366), Carina Seifert (358), Swen Schüßler (345), Michaela Kummer (337) - Christian Schindler (371), Thomas Nürnberger (346), Wolfgang Kneidl (364), Benjamin Köstler (343).



Luftgewehr-Kreisliga Ost

TSV Trebgast -

SG Hollfeld 1091:1086

Thomas Hahn (376), Michael Kolb (360), Harald Schoberth (355) - Richard Spreuer (377), Florian Hopisch (357), Patrick Haas (352).

SV Nankendorf III -

SG Ku.-Kauern. II 1045:1097

Wolfgang Sebald (327), Roman Dipoli (359), Patrik Pleithner (359) - Jan Fiedler (374), Rudolf Fürbringer (369), Daniel Küfner (354). kg