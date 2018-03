Therapie bei Gelenkverletzungen

Verletzungen und Arthrose können zu einer akuten oder fortschreitenden Schädigung von Gelenken führen. "Das Gelenk: Verletzungen und Verschleiß - Therapie vom Erhalt bis zum Ersatz" lautet das Thema einer Infoveranstaltung, die vom Endoprothesenzentrum am Klinikum Forchheim veranstaltet wird. Hier wird sich unter anderem das Endoprothesenzentrum vorstellen. Des Weiteren gibt es Informationen zur endoprothetischen Versorgung des Hüftgelenks sowie zur Therapie von Verletzungen, Knorpelverschleiß und Gelenkflächenersatz am Knie. Interessierte sind hierzu am Mittwoch, 21. März, ab 18.30 Uhr in den Gasthof Dippacher (Dorfstraße 23) in den Heroldsbacher Ortsteil Poppendorf eingeladen. red