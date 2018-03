Eine Anlieger- und Bürgerversammlung zum Thema "Neugestaltung Marktplatz Oberthulba" findet am Dienstag, 27. März, im Pfarrsaal in Oberthulba statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Dabei stehen die Vorstellung der abschließenden Planung sowie die Weitergabe von Informationen über den Bauablauf an. sek