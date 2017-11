Thema ist die Sicherheit

In der Sitzung des Seniorenforums Bad Brückenau am Mittwoch, 20. September, spricht Herbert Markert, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Bad Brückenau, zum Thema "Sicherheit in unserer Stadt". In der anschließenden Gesprächsrunde beantworten er und Bürgermeisterin Brigitte Meyerdierks Fragen zu diesem Thema und zu allgemeinen politischen Themen. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr in der Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau. red