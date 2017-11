Zu einem Vortrag zum Thema "Fußchirurgie - Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten" lädt die Frankenwaldklinik für Montag, 27. November, um 18.30 Uhr, ein. Der Infoabend findet im Veranstaltungsraum, 4. Stock, statt. Referenten sind Tom Hoffmann und Abolfazl Ajeli-Kargar, Chefärzte der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Im Anschluss an den Vortrag haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen an die Referenten zu richten. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Volkshochschule Kronach durchgeführt. red