Theisenorter Siegtreffer fällt in letzter Sekunde

In der Kreisklasse 2 fand am Wochenende erneut ein Duell zweier "Kronacher" Mannschaften statt.



VfR Schneckenlohe -

TSF Theisenort 1:2

Aufgrund einer starken Leistung seiner beiden Torhüter hätte der VfR Schneckenlohe beinahe einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf geholt. In der Nachspielzeit machte ein Treffer von Sebastian Buckreuß allerdings die Hoffnungen der Heimelf zunichte und bescherte den Gästen aus Theisenort die drei Punkte, die sie im Kampf um den Wiederaufstieg auch dringend benötigten.

Die Heimelf ging nach 20 Minuten durch Matthias Beyer in Führung. In der Folge drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch Spielertrainer Marco Gläser zwischen den Pfosten des VfR-Tores parierte einige Male glänzend und hielt seinen Kasten bis zur Pause sauber.

Nach dem Wechsel ging es ähnlich weiter, bis Matthias Wich seine Mannschaft erlöste und mit einem abgefälschten Schuss den Ausgleich erzielte (67.). Die Schlussphase hatte es dann nochmals in sich. Erst rettete TSF-Torwart Thomas Franz gegen den durchgebrochenen Sebastian Ernst. Dann bestrafte auf der Gegenseite Buckreuß eine Nachlässigkeit der VfR-Abwehr. Er köpfte in der Nachspielzeit nahezu unbedrängt am eingewechselten Ersatztorhüter Martin Feick zum 1:2-Endstand ein (91.). re