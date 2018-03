Theaterverein "Öllmaleddich Miemez" erntet für Komödie stürmischen Applaus

Einen kurzweiligen Abend bot der Theaterverein "Öllmaleddich Miemez" am vergangenen Samstag im Saal des Hotel-Gasthofs "Wasserschloß" mit seiner gelungenen Vorstellung der Komödie "Geld allein macht glücklich" von Wolfgang Binder.

Theater in gekonnter Manier, ausdrucksstark und mit großem Spieleifer, so präsentierten sich wieder einmal die famosen Schauspieler des Mitwitzer Theatervereins. Wie die Schauspieler die Rollen mit Leben füllen, ist einfach grandios.

Der etwas verstaubt wirkende Beamte Heribert Scholz, symphatisch und wunderbar witzig dargestellt von Klaus Brückner, steht kurz vor seiner Hochzeit. Leider erkennt er das wahre Wesen seiner Verlobten Judith nicht, die es ausschließlich auf seinen Millionengewinn abgesehen hat. Seine Nachbarin Rebecca Kramer ist eine kecke Person und wird temperamentvoll und präzise bis ins Detail gespielt von Andrea Braunersreuther.



"Möchtegern-Dame"

Hilfsbereit und zupackend wie sie ist, hilft sie ihm, seine Wohnung aufzuräumen. Dabei erleidet sie allerdings ein kleines Missgeschick, was ihr eine nasse Hose einbringt. Es kommt wie es kommen muss. Sie zieht die nasse Hose aus und Judith erwischt ihren Verlobten zwei Tage vor der Hochzeit mit einer halbnackten Frau in seiner Wohnung. Judith Francke, die geldgierige Möchtegern-Dame, absolut überzeugend und facettenreich dargestellt von Sabine Müller, ist natürlich not amused. Zu allem Überfluss kommt mit Karacho auch noch Fred Bayerswald, Rebeccas Freund, ein Prolet wie er im Buche steht und von Herbert Thurn sehr amüsant und gekonnt überspitzt dargestellt, in die Wohnung. Judith findet diesen Proll widerwärtig, bis zu dem Zeitpunkt, als er ihr ein Geheimnis verrät.

Dieses Gespräch wird von Rebecca belauscht. Zusammen mit Rebeccas Mutter Margot, schwungvoll gespielt von Jutta Kinninger, wird ein Plan geschmiedet ...

Souffliert werden die Aufführungen von Petra Thurn und Regie hatte Claudia Schwämmlein. red