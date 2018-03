Theatergruppe zeigt den Schwank "Die Männer-Wallfahrt"

Wenn man dem Dorfpfarrer (Michael Kiesel) in der Predigt zu wörtlich nimmt, kann dies auch schon einmal zu allerlei Verwirrungen führen, wie das Beispiel des Mesners Flori Heilig (Philipp Hofmann) zeigt. Die Theatergruppe Geschwand absolvierte erfolgreich die Generalprobe zu ihrem Schwank in drei Akten von Hans Gnade mit dem Titel "Die Männer-Wallfahrt". Seit Januar wird im Sportheim von Geschwand unter der Regie von Lorenz Lodes fleißig geübt. Traudi Mayer hat gelesen und das Stück ausgesucht. Die Bühne erstellte Werner Hartel, er zeichnet auch für Licht und Technik verantwortlich. Die Termine (Beginn jeweils 19.30 Uhr): Samstag und Sonntag, 24. und 25. März, im Sportheim Geschwand, 1. April in der Schule Egloffstein, 6. April im Bildungshaus Obertrubach (dieses Eintrittsgeld kommt dem Kindergarten Obertrubach zugute). Zum Stück: Die Vorbereitungen für die Männerwallfahrt zum hl. Georg laufen auf Hochtouren. Die Wallfahrer stehen draußen schon mit Fahnen zum Abmarsch bereit, da wird der Flori tot geglaubt und total besoffen gefunden. Die Figuren sind Bürgermeister Franz Oberhuber (gespielt von Simon Seyschab), der Kirchenratsvorsitzende Konrad Frommberg (Justin Zitzmann), die Pfarrhaushälterin Laura (Corinna Kiesel), Rosi Oberhuber (Anneliese Igel), Rita (Leoni Seyschab), Frau von Konrad Frommberger. Bei all dem Durcheinander behält als einziger der Dorfpfarrer (Michael Kiesel) einigermaßen die Ruhe. gal