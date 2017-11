Theater mit der "Berliner Compagnie"

Das Caspar-Vischer-Gymnasium Kulmbach lädt im Forum der Christian-Pertsch-Straße 4 in Zusammenarbeit mit der Gruppe "Amnesty International Kulmbach" am Donnerstag, 23. November, um 19.30 Uhr zu einer Theatervorführung der "Berliner Compagnie" ein. In dem Theaterstück mit dem Titel "anders als du glaubst" geht es für Juden, Christen und Muslime um die verändernde Kraft der Religionen. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. red