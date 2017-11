Theater aus ungewohnter Perspektive

red



Mit dem Theater-Ensemble der Werkstatt für behinderte Menschen in Melkendorf hat Rüdiger Baumann das Stück "Der Fischer und seine Frau" inszeniert. Die Akteure blicken dabei aus ungewohnter Perspektive auf die bekannte Geschichte.Es geht darin um ein Fischer-Ehepaar, das sich von einem verzauberten Prinzen wünschen kann, was es will. Mit Bescheidenheit beginnen der Fischer und seine Frau, in Unmaß endet das Ganze. Das ist nicht nur unschön, sondern hat auch üble Konsequenzen. Welche das sind, ist in dem Stück zu sehen, in dem die Schauspieler die Sicht der Fische einnehmen. Der immer gieriger werdende Fischer plündert das Meer und wirft "zum Dank" seinen Abfall hinein. Neptun versteht die Welt nicht mehr.Die Aufführung findet morgen um 18.30 Uhr im Theater "Das Baumann" in Ziegelhütten statte. Detlef Zenk von der Abfallberatung am Landratsamt wird im Anschluss an das Stück einen kurzen Vortrag über den verantwortungsvollen Umgang mit Abfall halten und Fragen beantworten. Infos unter www.das-baumann.de oder unter Telefon 09221/93393.