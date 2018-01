Theater: Alles in Luther!

Den Reformationstag feiert das E.T.A.-Hoffmann- Theater am 31. Oktober um 19.30 Uhr auf der Großen Bühne mit "Alles in Luther!": Texte, Thesen, Temperamente von und zum Jubilar mit Nora Gomringer und Philipp Scholz.

Martin Luther entfachte vor 500 Jahren die Reformation der Kirche. Er ist zum Jubiläum wieder in aller Munde - aber wer war dieser Mann, der eine der größten Revolutionen ins Rollen brachte? Thesennagler, Zornmönch, Bibelübersetzer, Kirchenspalter war Martin Luther im Jahr 1517 und heute, im Jahr 2017 ist er Jubilar.

Nora Gomringer, Lyrikerin und Performerin, hat sich mit Texten von und zu Martin Luther beschäftigt und eine vergnügliche, bildende Revue mit verschiedenen musikalischen, experimentellen Elementen gestaltet. Schlagzeuger Philipp Scholz gibt allem den nötigen Swing und das Hämmern von 95 Thesen will schließlich auch heute noch vernommen sein.

Tickets sind online oder an der Theaterkasse erhältlich. red