"The Usual Suspects" in der Rathaushalle

"The Usual Suspects" nennt sich das Trio, das in einer eher außergewöhnlichen Besetzung Blues-, Soul- und Pop-Titel interpretiert. Die Musikgruppe gastiert am Samstag, 7. April, ab 20 Uhr in der Rathaushalle in Haßfurt, wie das Kulturamt Haßfurt live als Veranstalter mitteilte. Die reduzierte Instrumentierung und die Konzentration auf das Wesentliche in der Musik verleihen dem Sound von "The Usual Suspects" einen besonderen Charme, der den Zuhörern ein intensives Erlebnis vermitteln kann. Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt Haßfurt live, Bahnhofstraße 2, Telefon 09521/688228. Foto: Stefan Angele