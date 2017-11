Teuschnitzer erfolgreich

Die Herren des TSV Teuschnitz haben in der 2. Tischtennis-Bezirksliga den zweiten Sieg eingefahren und ihr Punktekonto ausgeglichen. Am Samstag können sie beim sieglosen Tabellenvorletzten in Holenbrunn nachlegen.



TTC Rugendorf II -

TSV Teuschnitz 6:9

Das Heimteam lag nach den Doppeln mit 2:1 vorne und konnte den Vorsprung auf 5:3 ausbauen. Doch dann blieben Peter Daum, Friedel Tomaschko und Wolfgang Fröba ohne Satzverlust, so dass der TSV mit 6:5 führte. Johannes Scherbel verlor zwar den ersten Satz, doch dann machte er mit einem 11:7, 11:5 und 14:12 seinen zweiten Sieg perfekt. Bernd Jungkunz erhöhte mit einem 11:6 im fünften Durchgang auf 5:8. Rugendorf verkürzte nochmals, da sich Peter Daum beugen musste. Es schien nochmals eng zu werden, als Andre Jungkunz das 2:2 nicht verhindern konnte. Doch mit einem 11:7 im Entscheidungssatz machte er der Auswärtssieg für Teuschnitz nach einer dreistündigen Spieldauer perfekt.

Ergebnisse: Zrenner/Kirsch - Fröba/J. Scherbel 3:1, Schwarze /Hofmann - B. Jungkunz/Daum 3:1, Hübner/Hoderlein - Tomaschko/A. Jungkunz 1:3, Zrenner - Fröba 3:0, Kirsch - Tomaschko 1:3, Schwarze - B. Jungkunz 3:1, Hübner - J. Scherbel 0:3, Hoderlein - A. Jungkunz 3:0, Hofmann - Daum 0:3, Zrenner - Tomaschko 0:3, Kirsch - Fröba 0:3, Schwarze - Scherbel 1:3, Hübneer - B. Jungkunz 2:3, Hoderlein - Daum 3:0, Hofmann - A. Jungkunz 2:3. hf