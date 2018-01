Teuschnitzer auf Weihnachten eingestimmt

Mit einem großen "Weihnachtskonzert" stimmte die Stadtkapelle Teuschnitz, der gemischte Chor des Gesangvereins und der Frauenchor "Cantate Nova" am Samstag in der St. Marien Kirche die Zuhörer auf ein besinnliches Weihnachtsfest ein. Der Leiter des Jugendbildungshauses Teuschnitz und zugleich Pastoralreferent Hans Löffler freute sich über das zahlreiche Erscheinen und ging mit gefühlvollen Worten auf das schönste Fest im Jahr ein. Die Chöre und Musiker haben es geschafft, die Zuhörer in ihren Bann zu ziehen und das Konzert

für alle Beteiligten zu einem ganz besonderen Erlebnis werden zulassen.

Folgende Stücke brachte die Stadtkapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Bernd Jungkunz zu Gehör: "Festlicher Hymnus", "Macht hoch die Tür", "Weihnachten in den Bergen", "Cantique de noël" und "Weihnachten in aller Welt".

Unter der Leitung von Illona Beetz sang Cantate Nova "Wir öffnen unsere Herzen", "Seht kommen will der Herr", "Wir suchen den Weg", "Wir warten auf Dich" und "ihr sollt ein Segen sein".

Der Gesangverein Teuschnitz unter der Leitung von Bernd Jungkunz begeisterte ebenfalls mit den Liedvorträgen "Jetzt fangen wir zum Singen an ", "Herbergsuche heute", "Ave Maria no morro" und "Steal Away". Eine auswärtige Besucherin sagte "Es war ein echtes Klangerlebnis - Vorträge, die zu Herzen gingen. Meine Gemeinde hat leider keine solche Kapellen und Chöre. Die Teuschnitzer können stolz auf diese Vereine sein."

Abschließend sang man gemeinsam "Es kommt ein Schiff geladen..." Langanhaltender Beifall war am Ende der schönste Lohn für die Musiker, Sängerinnen und Sänger für dieses schöne Weihnachtskonzert. ph