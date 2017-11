Teures Pizzaessen

Am Donnerstagabend stieß auf dem Parkplatz einer Pizzeria im Stadtteil Garitz in der Baptist-Hoffmann-Straße ein 22-jähriger Fiat-Fahrer mit seinem Wagen rückwärts gegen einen dort geparkten Audi eines 32-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 800 Euro. pol