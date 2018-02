Teure Fahrt mit Roller

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stoppte die Polizei einen 39-jährigen Rollerfahrer aus dem westlichen Landkreis, weil er in Neudrossenfeld ohne Helm unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Führerschein des Mannes für den 50er-Roller nicht ausreichte. Doch damit nicht genug: Um sich eine weitere Versicherung zu sparen, hatte der 39-Jährige zuvor die Kennzeichen eines anderen Mofas an sein Fahrzeug angebracht. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten, außerdem werden ihm noch ein Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und Urkundenfälschung vorgeworfen. red