"Teuflischer" Gottesdienst

"Und wenn die Welt voll Teufel wär'! - Anmerkungen zum Teuflischen": Unter dieser Überschrift findet am morgigen Sonntag um 18 Uhr in der Dreieinigkeitskirche ein Gottesdienst statt. Bei vielen Menschen sitzt eine quälende Höllen-, Verdammnis- und Teufelsangst oft schon seit Kindheit in Seele und Körper. Behutsam und mit "Begleitung" eines wahrhaft glaubwürdigen Kronzeugen dieser Angst, Martin Luther, soll eine Annäherung an dieses dunkle Thema gewagt werden. "Gibt es den Teufel und wie?" - auf diese Frage werden Texte, Lieder und deutende Worte von Pfarrer Mathias Hagen versuchen, eine Antwort zu geben. Die musikalische Ausgestaltung liegt in Händen von Manuel Höppner an der Orgel und Franz Wachter mit Gesang und Gitarre. red