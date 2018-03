Tettau feiert die Meisterschaft

Einen Spieltag vor Saisonende traf in der Kreisklasse Nord der Herren Tabellenführer Gut Holz Tettau im Topspiel auf den Verfolger Gut Holz/Rosenberg und sicherte sich durch einen 4:2-Sieg die Meisterschaft.

Auf diese hat die Gemütlichkeit Kronach in der Bezirksliga A nach einer klaren Niederlage in Zaubach keine Chance mehr und musste die Kronacher Crana in der Tabelle vorbeiziehen lassen.



Herren Bezirksliga A Ost

Erem. Bayreuth II -

TSV Wilhelmsthal 4:2

Zwar kegelten beide Mannschaften 2209 Holz, die Wilhelmsthaler verloren allerdings drei ihrer vier Spiele und rutschen in der Tabelle auf Rang 5 ab.

Ergebnisse: Neels (581) - Welsch (559) 2:2, Tietzsch (586) - Münzel (544) 3:1, Leichtenstern (240)/Laschelt (253) - Bülling (537) 1:3, Schimmel (549) - Heumann (569) 2,5:1,5. Kegelergebnis: 2209:2209.



SKC Zaubach -

Gem. Kronach 6:0

Eine deutliche Niederlage gab es für die Kronacher Gemütlichkeit. Da halfen auch die 551 Holz des besten Kronacher Spielers Horst Welscher nichts. Die SKC musste auch ihren zweiten Tabellenplatz an die SpG Crana Kronach/Gundesldorf abgeben und ist jetzt Dritter.

Ergebnisse: Witzgall (509) - Wellach (508) 2:2, Weinmann (519) - Kica (480) 3:1, Hempfling (556) - Rüger (511) 4:0, Herold (586) - Welscher (551) 3:1. Kegelergebnis: 2170:2050



SpG Cr. Kronach/Gu. -

ESV Neuenmarkt 5:1

Da die Konkurrenz aus Wilhelmsthal und die Gemütlichkeit Kronach jeweils ihre Spiele verloren, rückte die Crana auf Platz 2 in der Tabelle vor. Der Spitzenreiter Gefrees liegt aber mit vier Punkten uneinholbar vor den Kronachern.

Ergebnisse: Preissinger (529) - Witzgall (533) 2:2, E. Lubina (511) - Hübner (501) 2,5:1,5, M. Lubina (540) - Schneider (507) 2:2, Wich (527) - Hahn (483) 3:1. Kegelergebnis: 2107:2024.



Bezirksliga B Nord

PSV Kronach -

TSV Wirsberg 1:5

Gegen den Tabellennachbarn aus Wirsberg stach beim Post SV nur Dragan Milicic hervor. Er knackte als einziger die 500-Holz-Marke und holte den einzigen Mannschaftspunkt für die Kronacher.

Ergebnisse: B. Renk (240)/W. Renk (197) - Schneider (531) 0:4, Wich-Herrlein (491) - M. Seiferth (543) 0:4, Milicic (531) - A. Seiferth (513) 3:1, D. Renk (493) - Schelhorn (511) 1:3. Kegelergebnis: 1952:2098.



SpG Cr. Kronach/Gu. II -

Fölschnitz II 0:6

Kein einziger Punkt gelang dem Vorletzten der Tabelle. Bester Spieler bei der Crana war Jörg Fischer mit 511 Holz.

Ergebnisse: Graf (485) - Th. Seyfferth (538) 1:3, Fischer (511) - M. Seyfferth (529) 1:3, Lubina (459) - Schmidt (552) 0:4, Gäßlein (482) - Hohlweg (522) 1:3. Kegelergebnis: 1937:2141.



Kreisklasse Nord

GH Tettau -

GH/R. Kronach 4:2

Ergebnisse: Räder-Großmann (504) - Zeuß (516) 2:2, Richter (538) - Langhammer (486) 4:0, F. Raab (539) - Endres (542) 2:2, D. Raab (593) - Thron (491) 4:0. Kegelergebnis: 2174:2035.



Kreisklasse A Nord

SpG Cr. Kronach/Gu. IIIg -

Neuenmarkt II 1:5

Ergebnisse: Lieb (452) - Hoffmann (533) 0:4, Gäßlein (500) - Meister (496) 3:1, Wirkner (481) - Knauß (492) 2:2, Kaim (442) - Bachan (442) 1:3. Kegelergebnis: 1875:1963.



Kreisklasse B 2 Nord

GH/R. Kronach II g -

Gem. Kronach II 2:4

Ergebnisse: Schlick (479) - Füchsel (555) 0:4, Wellach (497) - Schnappauf (486) 3:1, Gunreben-Neubauer (483) - Emmrich (472) 2:2, Stickler (404) - Hartendauer (452) 1:3. Kegelergebnis: 1863:1965.



TSV Wilhelmsthal III g -

BW Zaubach III g 4:2

Ergebnisse: Müller (459) - M. Hempfling (468) 1:3, Münzel (559) - Sesselmann (505) 4:0, Fuhrmann (507) - H. Hempfling (510) 2:2, Peter (549) - E. Hempfling (455) 4:0. Kegelergebnis: 2074:1938.



Frauen Bezirksliga A Ost

Erem. Bayreuth -

GH/R. Kronach 6:0

Die Gastgeber aus Bayreuth waren zu stark für die Kronacherinnen, die weiter Viertplatzierte bleiben. Das beste Ergebnis für Gut Holz erzielte Jelena Rößler mit 496 Holz.

Ergebnisse: Wüst (497) - Rößler (496) 2:2, Schlipf (543) - Baumgarten (464) 4:0, Händel (502) - Wiedel (474) 3:1, Böhm (511) - Endres (490) 2,5:1,5. Kegelergebnis: 2053:1924.



Kreisklasse

TSV Wilhelmsthal -

BW Zaubach 5,5:0,5

Ergebnisse: Vogel (466) - Pettella (227)/S. Hildner (209) 3:1, Welsch (535) - K. Hildner (472) 4:0, K. Weiß (482) - Wunder (478) 2:2, A. Weiß (492) - Bauerschmidt (492) 2:2. Kegelergebnis: 1975:1878.



Jugend Bezirksliga Nord

BW-Loh. Kulmbach -

Kronach-Tettau 1:5

Auch im 14. und damit letzten Saisonspiel bleibt die JSpG Kronach-Tettau ohne Punktverlust und steht mit sechs Punkten Vorsprung vor ihrer "Zweiten" auf dem Spitzenplatz.

Ergebnisse: Meußgeyer (473) - Münzel (548) 0:4, Pistor (423) - Baier (444) 2:2, Lotter (323) - Moshacke (504) 0:4, Ziebis (466) - Schuberth (456) 3:1. Kegelergebnis: 1685:1952. red