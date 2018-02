Testsieger aus Coburg

Der Von-Poll-Immobilien-Shop in Coburg wurde einer Pressemitteilung zufolge soeben als Testsieger bei der Immobilienvermittlung in der oberfränkischen Stadt ausgezeichnet. Grundlage ist eine Analyse, die das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Deutsche Markenallianz GmbH, kurz DMA, in den vergangenen Monaten für die Zeitung "Die Welt" als Lizenzpartner durchführte. Basis der Studie, die das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen durchführte, ist eine detaillierte Analyse des örtlichen Immobilienmarktes. Bei den Maklern mit den besten Testergebnissen wurden anschließend "Mystery Shopping Tests" durchgeführt. red