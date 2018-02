Freitag in Neustadt



8 bis 12 und 14 bis 20 Uhr: Öffnungszeiten des Hallenbades; Wellenbetrieb 15 bis 16 Uhr.



10 bis 17 Uhr: Öffnungszeit des Museums der deutschen Spielzeugindustrie mit der Sonderausstellung "Max Carl - Mechanische Spielfiguren".

14 bis 17 Uhr: Öffnungszeit der Stadtbücherei in der Georg-Langbein-Straße 1.

14.30 Uhr: Informationstag des Museums- und Heimatvereins im Museum der deutschen Spielzeugindustrie.

15 Uhr: Bibelgespräch im Clubraum der Verklärung Christi.



15 Uhr: Infonachmittag des Museums- und Heimatvereins im Museum am Hindenburgplatz.

19 Uhr: Posaunenchor-Probe im Gemeindehaus an der Friedenskirche Wildenheid.