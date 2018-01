Termine und Tipps für die Bamberger Kurzfilmtage

Übersicht www.bambergerkurzfilmtage.de Kurzfilmclub bis 27. Januar täglich ab 18 Uhr im ehemaligen Morph-Club in der Oberen Königstraße. Heute mit Live-Animation und den DJs Brotmüller sowie Flo Berndt, am Donnerstag u. a. Jazzküche, am Freitag Live-Vertonung "Ein andalusischer Hund", Filmquiz und Käpt'n Karacho Fokus Griechenland heute 18 Uhr, Lichtspiel Diverse Wettbewerbe Dokumentarfilm 1 und 2, Spielfilm/Animex 1-6, Kinderfilm, Regionalfilm, Internationale Auswahl in den Spielstätten Luli, Lichtspiel, Odeon

Preisverleihung Samstag, 27. Januar, 20.15 Uhr, Luli Die guten alten Zeiten - Bamberg in historischen Filmaufnahmen Stadtbücherei, Ob. Königstr., bis 25. Januar 10-18 Uhr, am 28. Januar 10-14 Uhr Tickets bvd, Tel. 9808220, Lichtspiel-Kino, Luli, im Netz unter bambergerkurzfilmtage.de/tickets