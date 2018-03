Termine des Rhönklubs im März

Der Rhönklub-Zweigverein Garitz wandert am Sonntag, 4. März,von Haard nach Nüdlingen und zurück. Die Wanderstrecke beträgt zirka zehn Kilometer. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Seeplatz. Am Dienstag, 6. März, um 19 Uhr folgt die Jahreshauptversammlung im Rahmen des Klubabends im Kolpinghaus.Ein zirka acht Kilometer langer Rundwanderweg Hassenbach, Öhrbachtal und zurück steht für Sonntag, 18. März, auf dem Programm. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Seeplatz. Für Donnerstag, 22. März, ist ein Wanderessen im Gasthaus "Rhön Adler" in Hausen geplant. Die Wegstrecke nach Hausen beträgt zirka fünf Kilometer. Abmarsch ist um 10 Uhr am Seeplatz. Die Speisekarte ist am Klubabend bei Manfred Mußmächer erhältlich. Die Essensbestellungen nimmt Hans Thierauf bis 18. März entgegen. Am Freitag, 23. März, um 19 Uhr findet die Regionalversammlung des Rhönklubs Saale-Sinn in Bischofsheim statt. Zum Kegeln treffen sich die Kegelfreunde am Dienstag, 27. März, um 19.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum in Bad Kissingen. sek