Termine des Gartenbauvereins

Der Obst- und Gartenbauverein beteiligt sich am Sonntag, 19. November, an der Volkstrauerfeier um 15 Uhr auf dem Vorplatz der katholischen Sankt-Georgs-Kirche. Später lädt die Jugendgruppe "Grüne Wichtel" zu ihrer Martinsfeier ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Gemeinschaftshaus "Die Scheune". Dem Laternenumzug durch die Ortsstraßen schließt sich ein fröhliches Beisammensein für Jung und Alt an. Zum Binden eines Adventskranzes für die Kirche treffen sich die Helfer am Mittwoch, 29. November, im Gemeinschaftshaus. bkl