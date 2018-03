Termine des FCN-Fanclubs

Am Sonntag, 13. Mai, fahren Mitglieder und Freunde des FCN-Fanclubs nach Nürnberg zum letzten Saisonheimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Es geht dabei um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. 40 Karten für Plätze in der Gegengerade wurden bestellt. Wer Interesse hat, meldet sich bei Ludwig Citron. Die Jahresversammlung mit einem Rückblick des Vorsitzenden ist für Samstag, 8. Juni, um 18 Uhr geplant. Aufnahmen vom Jahresausflug 2017 nach Meransen in Südtirol werden bei einer Fotoshow am 21. Juli um 16 Uhr in der Gastwirtschaft "Sternschnuppe" gezeigt. Nach Söll am Wilden Kaiser führt eine sechstägige Reise vom 25. bis 30. September. Vorgesehen sind ein Abstecher zum Ellmauer Bauernmarkt, die Besichtigung der Tiroler Bauernhöfe im Alpbachtal, eine Tagesfahrt nach Kitzbühel und eine "Bergdoktor-Rundfahrt". Ein Höhepunkt verspricht die Teilnahme am Musik-Herbstfest in Ellmau mit hochkarätigen Künstlern der Schlager- und Volksmusik zu werden. bkl