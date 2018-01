Termine der Landfrauen

Zum Stammtisch mit Faschingseinlagen treffen sich die Landfrauen Ebenhausen am Freitag, 2. Februar, um 19 Uhr im Gasthaus "Zum Hirschen". Kostümierung ist erwünscht. Am Dienstag, 27. Februar, nehmen sie am Landfrauentag in der Rhönfesthalle Stangenroth teil. Renate Förster aus Gerolzhofen besucht die Landfrauen am Montag, 5. März, und spricht zum Thema "Lebensfreude auftanken". Einladung ergeht an alle Interessierten der Großgemeinde Oerlenbach. Irmgard Hilpert nimmt bis spätestens Freitag, 16. Februar, unter Tel.: 09725/9926 Anmeldungen entgegen und erteilt nähere Auskünfte. sek