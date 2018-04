Termine der Kolpingsfamilie

Die Kolpingsfamilie bietet für Mitglieder und Freunde im April folgende Veranstaltungen an: Am Mittwoch, 4. April, findet um 18 Uhr der Kegelabend im Gasthaus Saaleblick statt. Der regionale Vorentscheid zum diesjährigen Kolping-Cup mit mehreren Gastmannschaften ist am Freitag, 13. April, um 19 Uhr im Pfarrzentrum. Am Mittwoch, 18. April, können Interessierte um 14 Uhr an der Aktion "55plus" mit Gästen der Kolpingsfamilien aus dem Bezirk Rhön-Saale teilnehmen. Auf dem Programm steht ein Besuch des Stadtmuseums unter dem Motto "Brot und Wein", danach ist dann eine Einkehr in die Weinwirtschaft Ruppert vorgesehen. sek