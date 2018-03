Am Sonntag, 15. Oktober, lädt die Pfarrei alle Männer zum Männertag ein. Beginn ist um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche. Um 10 Uhr hält Franz-Josef Rother aus Breitengüßbach in der Katzogelhalle einen Vortrag zum Thema: "Der Bamberger Dom - seine Entstehungsgeschichte - Einblicke und Hintergründe". Der Vortrag betrachtet mit eindrucksvollen Bildern 1000 Jahre Zeitgeschehen bis in die Gegenwart. Neben geschichtlichen und kunsthistorischen Informationen werden Legenden und Sagen zum Dom erzählt und die Ämter und Dienste in und um den Dom herum vorgestellt. Am Samstag, 21. Oktober, veranstaltet die Pfarrei wieder eine Altkleidersammlung. Die Pfarrei bittet, Altkleider, gut in Säcke verpackt, in der Woche vom 16. bis 21. Oktober an die Pfarrgaragen neben der Kirche anzuliefern. Bei größeren Mengen sollte Mesner Georg Zethner vorher informiert werden (Telefon 09574/4037). Der Erlös wird für den Unterhalt der Pfarrkirche verwendet. Am Freitag, 20. Oktober, ist in der Kapelle Obersdorf um 18.30 Uhr Rosenkranz im Rosenkranzmonat. Am Sonntag, 22. Oktober, begeht die Kirche den Weltmissionssonntag. Die Kollekte in der Vorabendmesse am Samstag, 21. Oktober, um 18.30 Uhr wird an missio für die Aufgaben in der Mission weitergeleitet. Nach dem Gottesdienst werden auch Waren aus dem Eine-Welt-Laden zugunsten der Mission verkauft. Der Gottesdienst in Obersdorf am Freitag, 27. Oktober, beginnt entgegen der Veröffentlichung im Pfarrbrief bereits um 18.30 Uhr. red