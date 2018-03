Termine der DJK-TSV Kersbach im Februar

Die DJK-TSV Kersbach weist auf ihre nächsten Veranstaltungen hin: Los geht's am Sonntag, 4. Februar, mit einem Gedenkgottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche St. Ottilie mit anschließendem Zug zum Frühschoppen in das Sportheim, gemeinsam mit dem Schützenverein "Bavaria" Kersbach. Zudem ergeht Einladung an alle Bürger zum Faschingsball am Samstag, 10. Februar, in der Sporthalle mit "DJ Udo". Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass bereits ab 19.30 Uhr. Für Unterhaltung sorgen unter anderem ein Showtanz, die Garde und das Männerballett. Der Eintritt ist frei. red