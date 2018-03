Termine beim Skiclub

Am Freitag, 23. März, bietet der Skiclub Nordic-Walking für "Jedermann" an. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Georgi-Kurhalle. Am Samstag, 24. März, steht eine Wanderung zum Kloster Volkersberg auf dem Programm. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Parkplatz "Obermang" in der Stadt. Ab 18 Uhr ist gemütliches Beisammensein, auch für die Nicht-Wanderer. Der Karfreitag, 30. März, steht im Zeichen eines Osterspaziergangs auf den Dreistelzberg. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Alten Rathaus. Ab 17 Uhr ist dann ein gemütliches Beisammensein in der Gaststätte geplant. sek