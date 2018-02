Telekom baut Telefon ab

Der Marktgemeinderat kommt morgen um 19.30 Uhr zu einer Sitzung im Rathaus zusammen. Dabei geht es unter anderem um ein Gutachten zur Steinschlag- und Felssturzgefahr in Wonsees, Zedersitz und Schirradorf sowie das Vorhaben der Telekom, die öffentliche Telefonstelle in Wonsees abzubauen. Ferner geht es um den Antrag des MSC Kasendorf, beim ADAC-Trial am 25. März in Welschenkahl gemeindliche Flurstücke sowie öffentliche Feld- und Waldwege nutzen zu dürfen. red