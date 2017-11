Teichwirte sind besorgt über die Ausbreitung der Fischotter

Fischotter kommen in Oberfranken schon seit mehr als 25 Jahren vor. Sie begrenzten sich aber bisher auf die Randbereiche des Fichtelgebirges und des Frankenwaldes. In den letzten Jahren machen nun zunehmende Bestände und die weitere Ausbreitung auch der Teichwirtschaft zu schaffen.

Die Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken erhielt in den vergangenen Monaten wiederholt Berichte und Schadensmeldungen, die eine intensivere Betrachtung dieses Themas im Rahmen einer Informationsveranstaltung in der Lehranstalt für Fischerei in Aufseß nötig machten.

"Besonders betroffen ist bereits das östliche Oberfranken. In den Landkreisen Wunsiedel und Hof kommt es vor allem zu einer verstärkten Zuwanderung aus der nördlichen Oberpfalz. Parallel zur weiteren Verbreitung werden uns seit vergangenem Jahr nun zunehmende Schäden in der Teichwirtschaft gemeldet", erläuterte Bezirkstagspräsident Günther Denzler bei einer Informationsveranstaltung in Aufseß. Gerade die in Oberfranken vorherrschende traditionelle Teichwirtschaft im Neben- und Zuerwerb sei von der Fischotterproblematik besonders betroffen. "Wir sehen die Gefahr, dass diese über Jahrhunderte gewachsene Struktur nachhaltig zerstört wird", warnte Denzler.

Ziel der Veranstaltung war es, alle für die Fischerei maßgeblichen Personen und Entscheidungsträger einen Einblick in die bayernweite und regionale Fischotterproblematik zu geben. Zudem wurde das Ausmaß der Schäden deutlich aufgezeigt. Als Maderart besitzt der Fischotter die Eigenheit, mehr Fische zu töten als er für den normalen Nahrungsbedarf benötigt. So können bis zu 20 Forellen oder Laichfische Opfer













eines einzigen Ottereinfalles werden. "Viele Teichwirtschaften und Fischzüchter stehen vor großen finanziellen und logistischen Herausforderungen. Es ist damit zu rechnen, dass besonders viele kleinstrukturierte Betriebe dem Fischotter zum Opfer fallen", erläuterte Thomas Speierl, Leiter der Fachberatung für Fischerei des Bezirks.



Managementplan mit drei Säulen

Mit dem bayerischen Fischottermanagementplan sollen die fischereilichen Schäden nun möglichst gering gehalten werden. Der Plan umfasst drei wichtige Säulen: Beratung zum Fischotter, Vorsorge und Abwehrmaßnahmen sowie Schadenserhebung und Ausgleich für die betroffenen Teichwirte.

Die Fachberatung für Fischerei des Bezirks Oberfranken versucht in enger Zusammenarbeit mit der Otterberatung, den Managementplan so effektiv wie möglich umzusetzen. Otterberater für Oberfranken und die nördliche Oberpfalz ist Alexander Horn im Landratsamt Tirschenreuth.

"Zusätzlich müssen aber auch die Aspekte des Fischartenschutzes, des Schutzes der heimischen Krebse und Muscheln berücksichtigt werden. Wir unterstützen hier aktuelle Forschungsprojekte des Landesfischereiverbands mit dem Ziel, die aquatische Artenvielfalt zu erhalten", so Günther Denzler. Sollten die Maßnahmen nicht ausreichend wirksam sein, um die heimische Teichwirtschaft zu schützen und zu erhalten, müssten wie bei Kormoran und Biber zusammen mit dem Naturschutz Regelungen gefunden werden, die eine "gezielte Entnahme des Fischotters" ermöglichen. red