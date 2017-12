Technik, die aufs Wort gehorcht

"Heute ist ein schöner Tag in Bad Staffelstein", diktiert Gerhardt Seidling in sein Mikrofon. Wenig später erscheint der Satz Wort für Wort auf einem Computer, der hinter ihm aufgebaut ist.

Was auf den ersten Blick aussieht wie eine technische Spielerei, ist für Seidling mittlerweile unverzichtbar, um Texte am PC zu erstellen. Er ist blind und kann klassische Tastaturen nicht mehr bedienen. Deshalb kam er vor acht Jahren auf die Idee, eine Sprachsteuerung für Textprogramme zu entwickeln. "Ich wollte damit Menschen wie mir ermöglichen, ihre Arbeit am Computer fortzusetzen, trotz Sehbehinderung", erklärt Seidling.

Die Sprachbedienung "Dragon" ist nur eines von zahlreichen Hilfsmitteln, die in der Peter-J.-Moll-Halle vorgestellt werden. 15 Aussteller aus ganz Deutschland präsentieren dort ihre Produkte, die das Leben für Menschen mit Sehbehinderung erleichtern sollen. Weiterhin können sich die Besucher bei diversen Organisationen über Pflegeversorgung und Selbsthilfe informieren.

Vielfältig sind die Hilfsmittel, die an den verschiedenen Ständen vorgestellt werden: Sie reichen von technischen Neuheiten bis zu alltäglichen Gegenständen, die mit kleinen Veränderungen ausgestattet sind: Uhren, die die Zeit vorsagen oder Geldbeutel mit Münzaufklebern, damit nicht lange nach Kleingeld gesucht werden muss. Sogar Scanner, die nicht nur Dokumente erkennen, sondern diese auch vorlesen können. Wie aus einem Science-Fiction-Film mutet eine Brille mit integrierter Kamera an: Per Fingerzeig deutet der Nutzer auf einen beliebigen Text. Prompt spricht einem die Brille die entsprechende Passage ins Ohr. Oftmals sind es Hilfsmittel von Betroffenen für Betroffene.



Neuauflage nach zehn Jahren

Organisator Rainer Hader vom Blinden- und Sehbehindertenbund bedankt sich zu Beginn der Veranstaltung bei allen beteiligten Firmen und Organisationen. Vor zehn Jahren war die letzte Hilfsmittelausstellung in Bad Staffelstein. Höchste Zeit also, dass wieder eine stattfindet, dachte sich Hader, als er die Messe ins Leben gerufen hat.

Die Schirmherrschaft der Ausstellung übernahm die CSU-Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner. Für sie hätte es keinen besseren Veranstaltungsort geben können, denn "die Kurstadt bietet mit der Obermain-Therme und den Reha-Kliniken ideale Voraussetzungen", erklärt Zeulner. Gute Nachrichten aus dem Bundestag hat sie zudem für die Gäste mitgebracht: Ein kürzlich verabschiedetes Gesetz ermögliche es Menschen mit mehr als sechs Dioptrien oder vier Dioptrien mit einer Hornhautverkrümmung, die Kosten für Brillen von der Krankenkasse übernehmen zu lassen.

Für Bürgermeister Jürgen Kohmann ist die Ausstellung insofern wichtig, als dass sie Aufmerksamkeit für Sehbehinderung schafft: "Wenn man Barrierefreiheit hört, denkt man meistens zuerst an den Rollstuhl", so der Bürgermeister, "Behinderung kann aber sehr vielfältig sein."

Nicht wenige Besucher betreten die Halle mit vierbeiniger Begleitung. Der Blindenhund ist ebenfalls ein anerkanntes Hilfsmittel für Sehbehinderte, wird in der Regel von den Krankenkassen übernommen. Damit sie auch ihre Aufgabe bestens erfüllen können, steht bei vielen Hunden ein kleiner Hinweis auf ihrem Bügel: "Nicht streicheln, ich arbeite!" Was allerdings nicht immer berücksichtigt wird, wie Werner Bellstedt findet, bei dem sich die Besucher über alles rund um den Blindenhund informieren können. "Man sollte den Hund nicht ablenken, auch wenn er noch so goldig schaut", meint er.

Nachdem sie alle Stationen abgehakt haben, genießen die Gäste noch einen Kaffee oder Kuchen. Auch hier ist für Barrierefreiheit gesorgt, denn die Speisekarte ist zusätzlich in Blindenschrift gedruckt.