Teams im Doppeleinsatz

In der Kreisklasse 4 Kulmbach steht am Osterwochenende ein Doppelspieltag an. Bereits am Samstag warten einige spannende Partien auf die Zuschauer - unter anderem ein Verfolgerduell.

Den FC Ludwigschorgast (3.) und die SG Oberland (4.) trennt vor der Partie, die um 16 Uhr in Marktleugast angepfiffen wird, nur ein Punkt. Um 14 Uhr hat die SG Rugendorf/Losau (12.) Tabellenführer FC Neuenmarkt zu Gast. Zeitgleich empfängt der VfR Katschenreuth II (9.) den Vorletzten TSV Trebgast.

Der abstiegsgefährdete TSV Harsdorf (14.) hat um 15 Uhr den TSV Thurnau (11.) zu Gast, der noch um den Klassenerhalt bangt. Um 15 Uhr finden drei weitere Partien statt. Schlusslicht SSV Peesten spielt gegen den abstiegsgefährdeten ASV Marktschorgast (10.), der TDC Lindau (5.) empfängt die junge Mannschaft des SV Motschenbach (8.) und der SSV Kasendorf II (13.) tritt beim TSC Mainleus (7.) an.

Am Montag beginnen fast alle Partien um 15 Uhr. Ausnahme ist das Duell zwischen dem ASV Marktschorgast und dem FC Neuenmarkt, das bereits eine halbe Stunde früher angepfiffen wird. Auf einen Ausrutscher des FC hofft der TSV 08 Kulmbach, der beim VfR Katschenreuth II favorisiert ist.

Der Vorletzte TSV Trebgast hat die SG Oberland zu Gast und drückt dem TSC Mainleus gegen Schlusslicht SSV Peesten die Daumen. Zudem spielt der SV Motschenbach gegen den TSV Neudrossenfeld III, der FC Ludwigschorgast tritt als Favorit beim TSV Thurnau an. Der TDC Lindau will beim TSV Harsdorf punkten. Der SSV Kasendorf II kämpft gegen den direkten Konkurrenten SG Rugendorf/Losau um den Klassenerhalt.