Team wird nicht gewechselt

73 Mitglieder



Martina Drossel



Wer im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (vormals "Unser Dorf soll schöner werden") erfolgreich sein will, der braucht Zusammenhalt, Engagement und ungetrübten Teamgeist. In Oberleiterbach, das 2016 Gold auf Kreisebene und 2017 Gold auf Bezirksebene holte, ziehen alle Einwohner an einem Strang."Motor" des Ganzen ist der Gartenbauverein, und um weiterhin kräftig Gas geben zu können, entschieden sich die Mitglieder einstimmig gegen eine turnusgemäße Neuwahl: Der Vorstand bleibt bis auf Weiteres im Amt.Die Riege um Vorsitzenden Harald Hümmer und Stellvertreterin Angela Hennemann solle das Dorf auch in den Landesentscheid im Juni führen, befanden die Anwesenden der Hauptversammlung im Gemeinschaftshaus am Eichenweg. Solange Oberleiterbach im Wettbewerb bleibt, wird nicht gewählt.Die Jahresbilanz von Vorsitzendem Hümmer ließ erahnen, was für ein unglaublicher Kraftakt das vergangene Jahr für das Dorf war. Höhepunkt war die Goldmedaille auf oberfränkischer Ebene.Und auch für den Landesentscheid in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Ideen, Visionen und Projekte. Am 18. Juli wird die Kommission dann dem Ort einen Besuch abstatten. Zur Jahresversammlung zählte der Gartenbauverein im 279-Einwohner-Ort 73 Mitglieder. Weitere Informationen um den Gartenbauverein und das Bioenergiedorf gibt es unter www.oberleiterbach.de