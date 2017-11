Taylor: Die Fans waren einfach unglaublich

Bryce Taylor (Brose-Flügelspieler): "Dieses Spiel hat gezeigt, über welchen Charakter diese Mannschaft verfügt. Das war ein unglaublicher Erfolg des gesamten Teams. Das hat einfach riesigen Spaß gemacht. Natürlich dürfen wir so nicht in ein Spiel starten, aber wir haben einen Weg gefunden, uns den Sieg zu sichern. Die Fans waren einfach unglaublich und haben uns geholfen, das Momentum auf unsere Seite zu ziehen."

Ricky Hickman (Brose-Aufbauspieler): "Wir hatten letztes Jahr, als ich in Mailand spielte, eine Partie gegen Darussafka Istanbul, in der wir einen Rückstand von 21 Punkten aufgeholt haben. Aber so etwas wie heute habe ich noch nicht erlebt. Ich bin einfach auf jeden Einzelnen stolz. Wir haben hervorragend verteidigt. Hoffentlich ziehen wir die Lehren aus diesem Spiel, denn unser erstes Viertel war einfach nur schrecklich."

Rolf Beyer (Brose-Geschäftsführer): "Im Fernsehen habe ich das Halbfinale Oldenburg gegen Ulm gesehen, da betrug die Differenz 23 Punkte, aber selbst erlebt habe ich so etwas noch nicht. Ich empfinde unglaublich viel Stolz für Andrea Trinchieri, seinen Stab und die Mannschaft, weil sie alle das gezeigt haben, was man braucht - nämlich Charakter."

Luka Mitrovic (Brose-Power-Forward): "Das war das verrückteste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Wir sind schlecht gestartet, aber dann aufgewacht. Danke an die Fans für die fantastische Atmosphäre. Sie haben uns bei der Aufholjagd sehr geholfen."

Dorell Wright (Bambergs Topwerfer): "Dafür lebst du als Sportler, als Basketballspieler. Die Atmosphäre war verrückt. Die Fans waren definitiv der sechste Mann. Das ist meine erste Erfahrung in der Euroleague, und sie ist großartig."