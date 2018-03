Taxifahrerin um Entgelt geprellt

Am Donnerstagnachmittag ließ sich ein unbekannter Fahrgast von der Bad Kissinger Von-Hessing-Straße über Haard nach Maßbach fahren. Dort lotste er die Taxifahrerin in den Tannenweg und flüchtete aus dem Taxi und rannte in den Wald. Der Mann machte auf die Taxifahrerin während der Fahrt einen verwirrten Eindruck. Er ist 17 bis 20 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und trug eine schwarze Hose, eine hellblaue Jacke, eine blaue Mütze und hatte einen blauen Rucksack bei sich.