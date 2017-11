Tatort Internet: Runder Tisch will aufklären

Der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt des "Arbeitskreises Keine sexuelle Gewalt" greift das Thema Cyberkriminalität auf. Unter dem Titel "Tatort Internet - Ein Spielplatz für Sexualdelikte?" referiert Kriminalhauptkommissar Tino Wetzig am Donnerstag, 23. November, um 16 Uhr bei der Polizei Coburg, Neustadter Straße 1. Die Veranstaltung ist öffentlich.

Zum Thema heißt es in der Einladung: "Die moderne Gesellschaft ist global vernetzt, wir kommunizieren in Sekundenschnelle mit Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern weltweit. Mit den positiven Möglichkeiten der Internetnutzung gehen aber auch negative Begleiterscheinungen einher: Cyberkriminellen bieten sich vielfältige Tatgelegenheiten. Straftaten verlagern sich ins Internet, neue Kriminalitätsphänomene entstehen. Der komplexe Bereich Cybercrime hat viele Facetten. Auch das Thema Sexualdelikte bekommt über das Internet einen neuen Tatort." ct