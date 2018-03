Taschendiebe gesucht

Am Mittwoch gegen 17.15 Uhr nutzten zwei noch unbekannte Männer eine günstige Gelegenheit in einem Supermarkt in der Kulmbacher Straße und entwendeten eine Geldbörse aus der Jackentasche einer Kundin.



Vermutlich Osteuropäer

Die Männer waren zwischen 35 und 40 Jahre alt, 185 cm bzw. 170 cm groß und schlank. Von der Erscheinung her ist von osteuropäischen Tätern auszugehen. Die Polizei Kulmbach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09221/6090. pol