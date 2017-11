Taschendieb auf frischer Tat gefasst

Am Sonntag gegen 1.40 Uhr wurde eine Streife in der Sandstraße von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Diskothek angesprochen, weil zuvor ein Mann mit einem auffällig ausgebeulten Mantel das Lokal verlassen hätte. Durch die Streife konnte die besagte Person in einer Seitenstraße beobachtet werden, wie sie soeben eine Handtasche hinter einem Pkw ablegte. Bei der Kontrolle der Person stellte sich heraus, dass der 18-Jährige die Tasche unmittelbar zuvor in der Diskothek entwendet hatte. Des Weiteren trug er über seinen nassen Klamotten eine trockene Wellensteinjacke und führte zwei nicht ihm gehörige Schlüsselbünde mit sich. Der Beutewert wird auf 500 Euro geschätzt. Die Besitzer der Jacke und der Schlüsselbünde werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0951/9129-210 zu melden. pol