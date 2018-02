Taschen als Dank

Mit einem Betrag von 6000 Euro unterstützt der Aischgründer Rotaryclub eine Integrationsmaßnahme für Migranten in der heimischen Region. Unter fachkundiger Anleitung werden in den Sozialen Betrieben der Laufer Mühle Flüchtlinge im Nähhandwerk angelernt. Aus Stoffresten fertigen sie dabei Taschen in unterschiedlichen Größen und Farben, wobei jede Tasche auch gleich ein Unikat ist.

Ziel dieser Integrationsmaßnahme ist es, den Betreuten, die eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten, durch die Qualifizierung den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. "Für diejenigen Maßnahmeteilnehmer, die wieder in ihr Ursprungsland zurückkehren werden, kann die gewonnene handwerkliche Fähigkeit dazu verhelfen, sich eine eigene berufliche Existenz aufzubauen" erklärt Michael Thiem, Geschäftsführer der Mühlenbetriebe, ein anderes Ziel des Projektes.

Als Dank für die finanzielle Unterstützung erhielt der Distriktgovernor, der Höchstadter Ulrich Berger, 66 Taschen mit dem Aufdruck des rotarischen Logos. Berger empfängt demnächst die 66 Präsidenten der Rotary-Clubs aus Nordbayern und Thüringen zu einem Schulungsseminar. Dabei wird er jedem Clubchef eine dieser "Taschen mit sozialer Geschichte", wie er es ausdrückt, übergeben.

Neben der integrativen Idee, die primär durch die Taschenproduktion verfolgt wird, will Berger auch Werbung für den ökologischen Aspekt machen. "Im Zeitalter der steigenden Umweltverschmutzung, die auch durch Einwegtaschen und Plastiktüten verursacht wird, wollen wir als Rotarier auch einen kleinen, aber aktiven Beitrag zum Schutz unserer Natur leisten." red