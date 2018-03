Tarifverhandlung im Bauhauptgewerbe

Oberthulba — Über die Hintergründe der Forderungen und der laufenden Verhandlungen im Bauhauptgewerbe informiert die IG BAU Mainfranken am Donnerstag, 22. März, im Gasthaus "Schwarzer Adler" in Oberthulba. Anschließend gibt es eine Diskussion zum Thema: "Zwei Verhandlungen vorbei - kein akzeptables Angebot der Arbeitgeber! Eine Verhandlung vor uns - Wie geht´s jetzt weiter? Was können wir tun?" Beginn ist um 19 Uhr. sek