Tapfer, aber erfolglos

Die Bayernliga-Jungen des TSV Unterlauter mussten an zwei Tagen dreimal ran und blieben dabei stets auf der Strecke. Auch die Mädchen des TSV hatten in der Bayernliga das Nachsehen, und zwar gegen den oberfränkischen Rivalen TTC Mainleus.

In der Oberfrankenliga haben die Jungen des FC Adler Weidhausen mit einem Heimsieg einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft getan. In der 2. Bezirksliga West knöpfte der TTC Rödental dem TV Ebern einen Punkt ab, so dass bei der Vergabe um den Titel nun der TSV Unterlauter II, der gegen den TSV Ebermannstadt II auftrumpfte, die etwas besseren Karten in der Hand hält.





Jungen, Bayernliga Nord

TSV Unterlauer -

TV Wackersdorf 6:8

Gegen den Tabellenzweiten gingen die TSV-Jungs zwar mit 3:2 in Führung, mussten dann aber vier Niederlagen in Serie hinnehmen. Nach diesem 3:6-Rückstand hatten sie in den folgenden fünf Paarungen mit drei Siegen ein leichtes Übergewicht, doch war damit zugleich die Heimniederlage besiegelt.

Ergebnisse: Jacobi/Stegner - Stopfer/ Schwager 3:2, Keller/Kleiner - Fricke/Hügel 2:3, Keller - Stopfer 3:1, Kleiner - Fricke 0:3, Jacobi - Schwager 3:2, Kastler - Hügel 0:3, Keller - Fricke 1:3, Kleiner - Stopfer 2:3, Jacobi - Hügel 1:3, Kastler - Schwager 3:0, Jacobi - Fricke 0:3, Keller - Hügel 3:1, Kleiner - Schwager 3:0, Kastler - Stopfer 0:3.



TSV Unterlauter -

TV Hilpoltstein 2:8

Mit diesem Auswärtserfolg brachten die noch verlustpunktfreien Mittelfranken die Meisterschaft so gut wie vorzeitig in trockene Tücher. Mit dem Gewinn eines Doppels und des Einzelsieges von Jonas Jacobi stand es zunächst nur 2:3. Doch danach drehte der Primus auf.

Ergebnisse: Jacobi/Stegner - Bort/Schlierf 0:3, Keller/Kleiner - Danzer/Stumpf 3:2, Keller - Stumpf 1:3, Kleiner - Danzer 1:3, Jacobi - Schlierf 3:2, Kastler - Bort 1:3, Keller - Danzer 0:3, Kleiner - Stumpf 0:3, Jacobi - Bort 2:3, Kastler - Schlierf 0:3.

TTC Hof -

TSV Unterlauter 8:4

In diesem Oberfrankenderby kam der Genickbruch für die Gäste nach dem 2:2-Zwischenstand. Mit fünf Siegen in Folge zog Hof nämlich auf 7:2 davon. Jan Kastler und Max Keller mit seinem zweiten Einzelerfolg konnten zwar nochmals verkürzen, doch dann machte der Neuzugang aus Bayreuth, Lorenzo Valvason, mit seinem dritten Einzelsieg den Sack für die Saalestädter zu.

Ergebnisse: Valvason/Jilg - Jacobi/Kastler 2:3, Schnabel/Fischer - Keller/Kleiner 3:0, Valvason - Kleiner 3:1, Schnabel - Keller 0:3, Fischer - Kastler 3:0, Jilg - Jacobi 3:1, Valvason - Keller 3:2, Schnabel - Kleiner 3:2, Fischer - Jacobi 3:0, Jilg - Kastler 2:3, Fischer - Keller 0:3, Valvason - Jacobi 3:1.



Jungen, Oberfrankenliga

FC Adler Weidhausen -

TTC Mainleus 8:4

Die "Adler"-Jungs nahmen von Anfang an das Geschehen in die Hand und verschafften sich eine deutliche 7:2-Führung. Die folgenden zwei Gästesiege bedeuteten lediglich eine Ergebniskorrektur, denn umgehend tütete Joel Fischer mit seinem dritten Einzelerfolg den elften Saisonsieg ein.

Ergebnisse: J. Fischer/Grönert - Göldner/Kern 1:3, D. Fischer/M. Fischer - Schulz/Graß 3:0, J. Fischer - Göldner 3:0, D. Fischer - Schulz 3:1, Grönert - Graß 1:3, M. Fischer - Kern 3:1, J. Fischer - Schulz 3:0, D. Fischer - Göldner 3:1, Grönert - Kern 3:0, M. Fischer . Graß 0:3, Grönert - Schulz 0:3, J. Fischer - Kern 3:0.



TSV Untersiemau -

TSV Ebermannstadt 2:8

Ohne Gewinnchance blieb das heimische Schlusslicht. Die beiden Punkte verbuchte Florian Glaw-Scholz.

Ergebnisse: Herr/Glaw-Scholz - Hecker/ Daum 0:3, Voigt/Törmer - Weisel/Peter 0:3, Herr - Daum 2:3, Voigt - Hecker 0:3, Glaw-Scholz - Peter 3:0, Thörmer - Weisel 0:3, Herr - Hecker 0:3, Voigt - Daum 0:3, Glaw-Scholz - Weisel 3:0, Thörmer - Peter 0:3.



Jungen, 2. Bezirksliga West

TTC Rödental -

TV Ebern 7:7

Nach dem 6:4-Vorsprung brachte Rödental den Favoriten an den Rand einer Niederlage. Doch mit drei Siegen in den folgenden vier Partien retteten die Unterfranken noch das Remis.

Ergebnisse: Klee/Horack - Fontenla/Fernandes 1:3, Bauer/Hartel - Zimmermann/Schneider 3:0, Bauer - Fernandes 1:3, Klee - Fontenla 0:3, Hartel - Schneider 3:0, Horack - Zimmermann 3:1, Bauer - Fontenla 0:3, Klee - Fernandes 3:2, Hartel - Zimmermann 3:0, Horack - Schneider 3:0, Hartel - Fontenla 0:3, Bauer - Zimmermann 0:3, Klee - Schneider 3:0, Horack - Fernandes 0:3.

TSV Unterlauter II -

TSV Ebermannstadt II 8:0

Nicht nur das Gesamtergebnis, sondern auch das Satzverhältnis von 24:3 zeigt die Überlegenheit von Unterlauter auf.

Ergebnisse: Fritsch/Jurk - Dittrich/Ott 3:0, Kastler/Ziegler - Köferlein/Männlein 3:0, Fritsch - Ott 3:0, Kastler - Dittrich 3:1, Ziegler - Männlein 3:0, Jurk - Köferlein 3:1, Fritsch - Dittrich 3:1, Kastler - Ott 3:0.



Mädchen, Bayernliga Nord

TSV Unterlauter -

TTC Mainleus 3:8

Nach dem Verlust der beiden Doppel und der ersten zwei Einzel stand der TSV früh mit dem Rücken zur Wand. Tuba Sorkilic und Isabell Sommer verkürzten zwar auf 2:4, doch dann gelang nur noch Sorkilic ein Sieg.

Ergebnisse: Meyer/Sommer - Landel/Landel 1:3, Lüer/Sorkilic - Schönfeld/Fischer-Weiß 0:3, Meyer - L. Landel 0:3, Lüer - Schönfeld 1:3, Sorkilic - J. Landel 3:1, Sommer - Fischer-Weiß 3:0, Meyer - Schönfeld 1:3, Lüer - L. Landel 1:3, Sorkilic - Fischer-Weiß 3:0, Sommer - J. Landel 1:3, Sorkilic - Schönfeld 0:3.



Mädchen, Oberfrankenliga

TSV Unterlauter II -

TV Marienroth II 6:0

Die TSV-Mädchen, die bereits als Meister feststehen, zeigten den Gästen die Grenzen auf.

Ergebnisse: Sommer/Görs - Stadelmann/ Müller 3:0, Sommer - Müller 3:0, Fischer - Stadelmann 3:0, Görs - Müller 3:0, Fischer - Kirchner 3:0, Sommer - Stadelmann 3:0.