Tanzsportabteilung sucht Tänzer

Die Tanzsportabteilung "The Magical Moves" des VfR Hermannsberg-Breitbrunn, suchen für ihre Aufführungen im Winter 2018/2019 noch interessierte Mädchen und Jungen (14 bis 25 Jahre). Wie die Abteilung jetzt mitteilt, fließen in die selbst choreografierten Tänze verschiedene Tanzrichtungen, wie HipHop, Modern Dance, Ballett, Standardtanz oder auch Neoklassisch mit ein. Trainiert wird unter anderem immer dienstags von 18.30 bis 20 Uhr im Spiegelsaal der Alten Schule in Breitbrunn. Weitere Informationen über das Projekt und "The Magical Moves" gibt es im Internet auf Instagram, Facebook oder per E-Mail unter themagicalmoves@yahoo.com