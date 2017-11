Tanzschüler legen beim Abschlussball flotte Sohle aufs Parkett

Als krönender Abschluss des Tanzkurses der Klassen M 9 und M 10 fand in der Aula der Grund- und Mittelschule Gößweinstein der Abschlussball statt. Nach Begrüßung der 180 Gäste durch Rektorin Andrea Kohl in der festlich geschmückten Aula stellten sich die Schüler der 9. und 10. Klasse, die kaum wiederzuerkennen waren, zum Gruppenfoto auf.

Die Mädchen in schicken Kleidern, die Jungs im feinen Zwirn, so starteten sie - angeführt von Tanzlehrer Tobias Losert von der Tanzschule Steinlein aus Lauf und assistiert von Andrea Kohl - zur Polonaise. Schülersprecherin Carmen Deinlein bedankte sich mit einem Präsent bei ihrem Tanzlehrer, dem es gelungen war, die Schüler in den vergangenen Wochen in acht Einheiten mit den wichtigsten Formen der Standardtänze vertraut zu machen. Mit Begeisterung und großem Elan zeigten sie dies in vielen Tanzrunden mit ihrem Partner oder auch den Eltern.



Schwungvolle Moderation

Für die musikalische Untermalung sorgte wieder Berthold Brütting.Tanzlehrer Tobias gelang es immer wieder, die Gäste gekonnt und mit viel Schwung auf die Tanzfläche zu locken.

Besonders beim Squaredance zeigten viele, dass Tanzen keine Frage des Alters ist. Wie bereits in den vergangenen Jahren sorgte auch diesmal der Elternbeirat mit großem Engagement für das leibliche Wohl. Neben schmackhaften Hauptgerichten und feinen Salaten gab es auch ein vielseitiges Nachspeisenbuffet bei der gelungenen Veranstaltung, die alle zwei Jahre an der Mittelschule stattfindet . tw