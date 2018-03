Tanzen lernen im Hemhofener Jugendtreff

Das Jugendbüro Hemhofen beteiligt sich nach der Graffiti-Aktion im vergangenen Jahr auch diesmal wieder an den Kinder- und Jugendkulturtagen "Mischen" des Bezirks Mittelfranken. ln diesem Jahr finden die Kinder- und Jugendkulturtage bereits zum 13. Mal statt. Der Bezirk Mittelfranken trägt so zu einer lebendigen Gestaltung kultureller Bildung an Schule und Jugendarbeit für die in Mittelfranken lebenden Kinder und Jugendlichen bei.

Das Motto heißt diesmal "Große Gefühle" und steht dafür, auch innerhalb der Workshops Werte zu vermitteln, zur Diskussion anzuregen und über Gefühle künstlerisch zu sprechen. Das Thema wird sich in den verschiedenen Modulen von "Mischen" wiederfinden. So fragt zum Beispiel die Mitmachaktion "Mitmischen!" in diesem Jahr nach "Wut" und will wissen, was Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Mittelfranken wütend macht.



Grundlagen des Hip-Hop

Im Jugendtreff Hemhofen "Die Insel", Bahnhofstraße 3, 91334 Hemhofen findet am 3., 4. und 5. April, ein Tanzworkshop, jeweils von 11 bis 12 Uhr für sechs- bis elfjährige Mädchen und von 12 bis 14 Uhr für Mädchen ab zwölf Jahren statt. In den Pfingstferien ist die Vorbereitung für die Bühnenshow bei "Abmischen!" geplant. In diesem Workshop lernen die Mädchen alle wichtigen Grundschritte des Hip-Hop und auch andere Tanzstile. Sie können ihre eigenen Ideen und Erfahrungen mit einbringen. Zu einem ausgewählten Lied wird in drei Tagen eine Choreographie erarbeitet, die im Juli bei "Abmischen!" präsentiert wird. Tanztrainerin ist Olga Anschütz.

Weitere Informationen zu den Tanzworkshops gibt es bei Jörg Thiergärtner unter der Telefonnummer 09195/9218052 oder bei Sybille Kröner-Weidinger (Telefon 0911/23980912). red