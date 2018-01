Tanz und Burschenspiele

Am kommenden Wochenende steigt die Gauaschacher Kirchweih mit Kirchweihtanz, Starkbieranstich und den Spielen der Burschenschaft. Los geht es am Samstag, 4. November, um 16.30 Uhr an der Tankstelle Dittmann. Von dort werden die Kirchweihburschen mit dem eigens im Gauaschacher Bauholz geschlagenen Baum in Begleitung der Musikkapelle durch den Ort zum Sportheim ziehen und die Stadträte von zu Hause abholen. Jeder, der möchte, kann mitlaufen.

Gegen 17.30 Uhr findet der Starkbieranstich am Sportheim mit Freibier und der Ansprache des Burschenführers Fabian Schmitt statt. Es folgen Burschenspiele und Unterhaltung durch die Musikkapelle im Sportheim. Ab 20 Uhr startet der Kirchweihtanz mit einem bayerischen Abend und "Fun Music". Dirndl und Tracht sind kein Muss, aber gerne gesehen. Bei der Bäckerei Schwab und an der Abendkasse gibt es noch einige Restkarten für diese Veranstaltung. Die Kirchweih klingt am Montag, 6. November, mit einem Kesselfleischessen im Sportheim aus. Beginn ist um 17 Uhr. hkj