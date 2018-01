Tankstelle für Stadtteil Wellerstadt

In der jüngsten Stadtratssitzung in Baiersdorf berichtete Bürgermeister Andreas Galster (CSU) aus den Ausschüssen. Der Bau- und Verkehrsausschuss beriet über den Bau einer Tankstelle und eines Cafés sowie eines Fastfoodbetreibers in der Gemarkung Wellerstadt. Die Tankstelle werde alle Energieträger anbieten, berichtete Galster. Der Standort der Tankstelle soll in unmittelbarer Nähe zur A 73 sein.

Weiter informierte Galster, dass der Behindertenbeauftragte der Stadt Baiersdorf mit sofortiger Wirkung sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt habe. Eine geeigneter Nachfolger scheint aber schon in Aussicht zu sein, meinte der Bürgermeister.

Zur Entscheidung über den Straßenausbau der Forchheimer Straße/Hauptstraße hatte mit den Grundstückseigentümern und Anwohnern eine Informationsveranstaltung stattgefunden. Der Kanal in der Forchheimer und Hauptstraße ist in einem sehr schlechten Zustand und muss dringend saniert werden, erklärte Galster. Die Hauptstraße, wo sie im Bereich der Altstadt verläuft, soll höherwertig ausgebaut werden, während die Forchheimer Straße nach dem normalen Ausbaustandard ausgebaut wird.

Die Planungsfirma Schneider und Partner erläuterte nochmals den Istzustand und die technischen Details des bestehenden Kanals sowie die Erneuerung und das Regenüberlaufbecken am Gießbeckplatz.



Direkte Umlage

Wie die Ausbaubeiträge bei der Verbesserung umgelegt und abgerechnet werden, wurde ebenfalls erklärt. Wie das Landratsamt mitteilt, wird die Forchheimer Straße separat betrachtet und die Kosten werden direkt auf die Anwohner umgelegt. Die Hauptstraße wird als Teilstreckenausbau abgerechnet, mit dem Vorteil, dass alle Anwohner herangezogen werden, allerdings nicht auf einen Schlag, da sich die Beitragsbelastung auf zwei Teilstreckenausbauten verteilt.

Das Thema Nahwärmenetz für die beiden Straßenzüge habe bei den Anwohnern nur wenig Interesse gefunden, teilte Bürgermeister Galster mit.

Vor Baubeginn werden durch ein unabhängiges Fachbüro Schäden dokumentiert. Auf Wunsch der Anwohner werden diese in die Planungen mit einbezogen. Mit dem Ausbau der Forchheimer und Hauptstraße wird nicht vor 2019 begonnen. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitte aufgeteilt, die unmittelbar nacheinander ausgeführt werden sollen. Dieses Ergebnis habe bei allen Beteiligten große Zustimmung gefunden, betonte Galster.

Im November findet mit den Anwohnern, der Stadt Baiersdorf sowie den Planern ein Workshop dazu statt. Die Präsentationsfolien der Infoveranstaltung sollen auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht werden. Einstimmig wurde beschlossen,gemäß Ergebnis der Bürgerversammlung den Ausbau der Forchheimer Straße ab Kreuzung Jahnstraße und der Hauptstraße bis auf Höhe Rathausplatz 2019 zu beginnen.

Die Maßnahme wird zudem in zwei Bauabschnitten durchgeführt, 2019 ab Jahnstraße bis Einmündung Judengasse und 2020 von Einmündung Judengasse bis Rathausplatz. Während der Maßnahme muss die Straße gesperrt werden.