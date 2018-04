Tankschuld nicht bezahlt

Kraftstoff im Wert von 50 Euro tankte eine Autofahrerin, ehe sie ohne zu bezahlen wegfuhrt. Die Fahrerin tankte ihren VW Tiguan am Karfreitagnachmittag kurz nach 14 Uhr an einer Tankstelle in Heßdorf. Durch Videoaufzeichnungen ist das Kennzeichen des VW bekannt und die tatverdächtige Fahrerin auf den Aufnahmen gut erkennbar. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. pol